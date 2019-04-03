شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: اكتشاف «قويسنا» الأثري فريد من نوعه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، اللواء أشرف موافي، رئيس مركز ومدينة قويسنا، بمرافقة البعثة الأثرية المصرية التابعة لوزارة الآثار، والتي تمارس مهام عملها بمدينة قويسنا بقيادة الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، والدكتورة نادية خضر، رئيس الإدارة المركزية لآثار وجه بحري وسيناء والساحل الشمالي بالوزارة، ومصطفى رزق، رئيس منطقة آثار المنوفية.

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كما أوفد المحافظ لجنة من المحافظة تتضمن مدير إدارة التراث الحضاري بالديوان العام، ورئيس منطقة الآثار الإسلامية والقبطية بالمنوفية للتنسيق مع البعثة الأثرية التابعة لوزارة الآثار.

كان تم اكتشاف تابوت من الحجر الجيري به عدد 2 مومياء ورقائق ذهبية يرجح أنها من العصر البطلمي، حيث يبلغ طول التابوت حوالي 2 متر وعرضه 60 سم، كما تم العثور على ثلاثة رؤوس تماثيل رمزية من الحجر الجيري وعملة برونزية ورقيقة ذهبية على هيئة جعران، وتم نقل التابوت إلى المخزن المتحفي بكفر الشيخ، بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار لتأمين عملية النقل.

من جانبه، أشاد محافظ المنوفية بعمل البعثة الأثرية، وأكد على أن هذا الاكتشاف يعد فريدا من نوعه في المحافظة، مشيراً إلى أن محافظة المنوفية تتميز بوجود العديد من الأماكن الأثرية والأماكن ذات التراث المعماري والحضاري الفريد.

اكتشاف قويسنا الأثرى

اكتشاف قويسنا الأثرى