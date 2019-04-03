الارشيف / أخبار مصر

مطرانية نجع حمادى تعزل راهبة لخروجها عن قواعد الرهبنة وتحذر التعامل معها ماديا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية نجع حمادى تعزل راهبة لخروجها عن قواعد الرهبنة وتحذر التعامل معها ماديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مطرانية نجع حمادى للأقباط الأرثوذكس وتوابعها، عن عزل راهبة كانت ملتحقة بدير مارجرجس بحاجر الدهسة بمركز فرشوط بمحافظة قنا، بأنها تركت الشهيد العظيم برغبتها ودون أذن أو علم من الأباء الكهنة.

 

وحذرت المطرانية رعايها بعدم التعامل معها مادياً أو عينيا أو تبرعات لها نظرًا لأنها ليست لها علاقة بالدير أو الإيبراشية لخروجها عن قواعد الرهبنة، وارفقت الرقم القومى للراهبة التى ظلت لمدة عام فى الدير قبل تركة، وحذرت بأن الكنيسة ليس لها أى علاقة بالدير أو الإيبارشية سواء من قريب أو بعيد.

Advertisements

 

من جانبة رفض الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى وتوابعها، التعليق على البيان، مؤكدًا على إن الكنيسة تكتف بما ورد بالبيان الذى أعلنته الإيبارشية.

بيان الكنيسة 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطرانية نجع حمادى تعزل راهبة لخروجها عن قواعد الرهبنة وتحذر التعامل معها ماديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا