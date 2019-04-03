شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الحكومة لمناقشة مشروع قانون العلاوات تمهيدا لإقراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات المختلفة . ويناقش جدول أعمال الاجتماع مشروع القانون الخاص بالعلاوات تمهيدا لإقراره من المجلس، ثم إحالته إلى مجلس النواب، تمهيدًا لبدء التطبيق اعتبارًا من أول يوليو 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء اجتماع الحكومة لمناقشة مشروع قانون العلاوات تمهيدا لإقراره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.