هيئة الأرصاد تعلن توقعات حالة الطقس غدا.. اعرف التفاصيل × 10 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الطقس لغدا الخميس، وينشر ”الخليج 365” لقرائه فى نقاط مبسطة توقعات حالة الطقس كما يلى . 1- يتوقع الخبراء طقس لطيف على السواحل الشمالية 2- الطقس سيكون معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد 3- يتوقع الخبراء طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا 4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة Advertisements 5- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة. 6- حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية 7- حالة البحر الأحمر معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية. 8- درجات الحرارة غدا بلقاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة. 9- درجات الحرارة بمطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة. 10- درجات الحرارة بقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.

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