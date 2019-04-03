شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 كيلو كوكايين مع 4 كولومبيين بمطار القاهرة أخفوها فى بطاريات لاب توب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، محاولة تهريب 3 كيلو كوكايين مع 4 ركاب كولومبيين الجنسية، حاولوا المرور بها من رجال الجمارك وتسليمها لتجار المخدرات وتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية معهم .

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وأثناء إنهاء إجراءات ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من فيينا، تم الاشتباه فى 4 ركاب كولومبيين وبالعرض على أحمد على نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الركاب ضمت إبراهيم عامر مأمور الجمرك تحت إشراف فتحى فوزى مدير الحركة، تبين وجود 7 لاب توب و5 باور بانك و4 سماعات، وبفتح اللاب توب الأول تبين وجود 4 قطع من الكوكايين مغلفة بالسلوفان وموضوعة مكان البطارية، وبفتح باقى الاجهزه تبين وجود قطع من مخدر الكوكايين بإجمالى 40 قطعة بوزن 3 كيلو جرام ملفوفة بالسوليفان وموضوعة مكان البطاريات باللاب توب والباور بانك وأسفل بوردة السماعات .

قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.