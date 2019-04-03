شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم تدريبا لطلاب الإعلام حول "الأخبار الكاذبة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار مواجهة "الأخبار الكاذبة" أجرت كلية الآداب بجامعة حلوان برئاسة الدكتورة سهير عبد السلام، تدريبا لطلاب قسم الإعلام بالكلية. شمل التدريب الذى أشرفت عليه الدكتورة نائلة عمارة، رئيس قسم الإعلام بالكلية، وحضره طلاب الفرقة الأولى، معرفة كيفية استخدام أدوات جوجل تريند وجوجل إيرث وأدوات التحقق من صحة المعلومات والصور، لمواجهة الأخبار الكاذبة الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعى من أجل التدرب على معرفة وكشف الحقيقة. Advertisements

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