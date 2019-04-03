شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: فحصنا 47 مليون مواطن بـ "100مليون صحة" منذ انطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من مسح 16 مليون مواطن، بالمحافظات الـ7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الماضى حتى ظهر اليوم الأربعاء.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن إجمالى من تم مسحهم فى المراحل الثلاث من "المبادرة الرئاسية"، فى الـ27 محافظة وصل إلى 47 مليون مواطن، مؤكدةً أن الدولة تواصل مسح كافة المواطنين المستهدفين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

وأضافت وزيرة الصحة، أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالاً كثيفاً من المواطنين بجميع نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 170% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتى استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصاً منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.

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من جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، عن أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبال بتردد 3 ملايين و332 ألف مواطن، تليها محافظة الشرقية بتردد 3 ملايين و307 ألف مواطن، ثم محافظة الجيزة 3 ملايين و472 ألف مواطن، والغربية سجلت تردد 2 مليون و280 ألف مواطن، ثم المنيا 2 مليون و88 ألف مواطن، تليها محافظة قنا بتردد مليون و318 ألف مواطن، ومحافظة الوادى الجديد بتردد بلغ 151 ألفاً و995 مواطناً.

وأوضح "مجاهد" أنه تم الانتهاء من مسح 2 مليون و644 ألف طالب، ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك منذ انطلاق المبادرة حتى الآن، مؤكداً أن من تثبت إصابته يتم صرف العلاج له بالمجان.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكترونى للمبادرة www.stophcv.eg الذى يتضمن مراكز علاج فيروس سى والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تماماً.