بعثة الأهلى تغادر القاهرة لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز فى دورى الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، ظهر اليوم الأربعاء بعثة النادى الأهلى برئاسة خالد الدرندلى أمين صندوق النادى، فى طريقها إلى جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة، قبل مواجهة صن داونز فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.
ومن المقرر أن تستغرق رحلة طيران الأهلى من القاهرة إلى جنوب أفريقيا نحو 9 ساعات، حيث من المفترض أن تصل البعثة إلى جنوب أفريقيا فى حدود العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
ويتدرب الفريق مرتين فى جنوب أفريقيا يومى الخميس والجمعة، على أن يؤدى اللاعبين تدريبات خفيفة عقب الوصول إلى جنوب أفريقيا للتخلص من إرهاق رحلة السفر الطويلة، وفقا للبرنامج البدنى الذى وضعه مخطط الأحمال، لمواجهة ضغط المباريات الكبيرة فى الفترة الحالية، على أن يعقد مارتين لاسارتى مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة للحديث عن المباراة.
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