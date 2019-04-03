شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يزور مصابى عقار الزاوية المنهار فى معهد ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار منذ قليل، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مصابى حادث انفجار عقار الزاوية عد تسرب غاز، للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة لهم.

ووجه المحافظ بتقديم كل ما يحتاجونه المصابين من رعاية، كما استمع لهم عن تفاصيل الحادث الذى وقع صباح اليوم، موجها بحل مشاكلهم.

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وكان عقار بالزاوية الحمراء شهد انفجار بسبب تسريب غاز اسفر عن تصدع عقارين مجاورين، العقار رقم 41 الذى حدث به التسريب، والعقار 43 المجاور له، كما أسفر الإنفجار عن وفاه شخص وإصابة 6 أخرين تم نقلهم لمستشفى معهد ناصر.