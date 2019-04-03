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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى بالجيزة من ضبط مصنعاً بالبراجيل يقوم بفرم وتعبئة وبيع الدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الأدمى قبل ضخها بالأسواق لتحقيق مكاسب طائلة، ضمن الحملات التى تشهدها المحافظة لتمشيط الأسواق والمحلات من أى منتجات فاسدة حفاظاً على حياة المواطنين.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم ضبط أطنان من الدواجن الفاسدة سواء المعبئة بالأكياس والمجهزة للبيع أو أخرى يتم تجهيزها وأستخدام بعض المواد لتغيير رائحتها ولونها للبدء فى تعبئتها وبيعها.

وأشار راشد إلى أنه تم التحفظ على كل المعدات والأدوات الموجوده بالمصنع بالكامل من ثلاجات ومعدات فرم وتعبئة وتغليف ولصق وأقفاص التشوين والأدوات المستخدمة إضافة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتكون رسالة رادعة لكل من يتهاون ويتلاعب فى الغذاء والمنتجات التى يتناولها المواطنين.

وفى السياق قادت المحافظة حملات لتمشيط ثلاجات حفظ وبيع اللحوم ومشتقاتها أسفرت عن ضبط 1,5 طن كوارع وأحشاء فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملات متتالية على المنشآت ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم بالعمرانية.

وأكد محافظ الجيزة أن الحملات تأتى ضمن خطة المحافظة لتحقيق دورها الرقابى على الأسواق لخدمة وحماية المواطنين من غش وجشع بعض التجار لافتا الى ان الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات على الأسواق ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والسلاسل التجارية خاصة مع اقتراب موسم شم النسيم وشهر رمضان المبارك وكلاهما يشهد إقبال المواطنين على السلع الغذائية المختلفة مما يستدعى اليقظة التامة من الاجهزة الرقابية.

وأشار الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة أن المضبوطات التى تمت ضبطها بالثلاجات تتنوع بين كوارع وأحشاء داخلية لمذبوحات لا يجوز تخزينها وغير مطابق للمواصفات وفاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى لدى ثلاجه لحفظ اللحوم غير مرخصة بنطاق حى العمرانية وقد تم تحرير محضر بالواقعه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



ضبط مصنعاً لفرم وتعبئة وبيع الدواجن الفاسدة بالبراجيل (1)



ضبط مصنعاً لفرم وتعبئة وبيع الدواجن الفاسدة بالبراجيل (2)



ضبط مصنعاً لفرم وتعبئة وبيع الدواجن الفاسدة بالبراجيل (3)



ضبط مصنعاً لفرم وتعبئة وبيع الدواجن الفاسدة بالبراجيل (4)



ضبط مصنعاً لفرم وتعبئة وبيع الدواجن الفاسدة بالبراجيل (5)

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ضبط مصنعاً لفرم وتعبئة وبيع الدواجن الفاسدة بالبراجيل (6)



ضبط مصنعاً لفرم وتعبئة وبيع الدواجن الفاسدة بالبراجيل (7)



ضبط مصنعاً لفرم وتعبئة وبيع الدواجن الفاسدة بالبراجيل (8)



ضبط مصنعاً لفرم وتعبئة وبيع الدواجن الفاسدة بالبراجيل (9)



ضبط مصنعاً لفرم وتعبئة وبيع الدواجن الفاسدة بالبراجيل (10)



ضبط مصنعاً لفرم وتعبئة وبيع الدواجن الفاسدة بالبراجيل (11)