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البيئة تنشئ أول محطة رصد لحظية لملوثات الهواء المحيط بمحافظة الأقصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة البيئة، تركيب أول محطة رصد لحظية، لرصد ملوثات الهواء المحيط بمحافظة الأقصر، ترصد لحظيا بشكل أتوماتيكيا للجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 2,5 ميكرومتر، موضحه أنه تم تركيبها أعلى شركة المياه بالأقصر، حيث بلغ عدد محطات رصد ملوثات الهواء المحيط بصعيد مصر 19 محطة رصد.

 

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وأشارت فى بيان، إلى أن ذلك يأتى ضمن خطة وزارة البيئة بالتوسع فى نطاق أعمال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط وزيادة عدد محطات الرصد اللحظى بها، وسعياً لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وبإعلان تلك المحطة فقد أصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 98 محطة على مستوى الجمهورية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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