شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تنشئ أول محطة رصد لحظية لملوثات الهواء المحيط بمحافظة الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة البيئة، تركيب أول محطة رصد لحظية، لرصد ملوثات الهواء المحيط بمحافظة الأقصر، ترصد لحظيا بشكل أتوماتيكيا للجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 2,5 ميكرومتر، موضحه أنه تم تركيبها أعلى شركة المياه بالأقصر، حيث بلغ عدد محطات رصد ملوثات الهواء المحيط بصعيد مصر 19 محطة رصد.

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وأشارت فى بيان، إلى أن ذلك يأتى ضمن خطة وزارة البيئة بالتوسع فى نطاق أعمال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط وزيادة عدد محطات الرصد اللحظى بها، وسعياً لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وبإعلان تلك المحطة فقد أصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 98 محطة على مستوى الجمهورية.