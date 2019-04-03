تأجيل محاكمة رئيس نادي الصيد السابق بتهمة التزوير لجلسة 3 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت الدائرة 17 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، والمنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، محاكمة رئيس نادي الصيد السابق (مخلى سبيله) لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادي، لجلسة 3 يوليو المقبل، للمرافعة.

صدر القرار بعضوية المستشارين عبدالناصر أبو الوفا وإيهاب محمد ومحمد مصطفى وسكرتارية صلاح مصطفى.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن رئيس نادي الصيد السابق "ع. ا" قام بتزوير نتيجة إحدى الجمعيات العمومية بنادي الصيد وقت توليه منصب رئاسة النادي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم تعمد إتلاف مستندات تخص الجمعية العمومية عمدًا لتزوير النتيجة.