القول 309 يضبط 36 مشتبه به في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نفذت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المخدرات والسلاح ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين.
واستهدفت الحملة دائرة قسم شرطة الطالبية بمشاركة القول (309)، وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 36 مشتبها به يخضعون للفحص الجنائي.
وتم رفع عشرات الإشغالات والمعوقات من الطريق فضلا عن 13 حالة سحب تراخيص متنوعة وتحرير 26 مخالفة نموذج 125 المروري.
كما تم ضبط 121 كرسي- 24 قلب شيشة – 3 ثلاجة – 31 طقطوقة – 6 تروسيكل – 30 قلب شيشة – 12 استاند- 3 توك توك – 2 سلم مجوز – 12 مليكان ملابس – 7 ميزان- 2 عربة يد – 9 استاند –4 أسطوانة – 1 شمسية 9 ميزان- 2 عربة فول – 7 اعلان بدون ترخيص.
وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأحالها اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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