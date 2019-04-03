فحص 4 مشتبه بهم وتنفيذ 8 أحكام قضائية في المنطقة الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كل صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق، وخالفوا القانون في ارتكابهم مخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين. وأسفرت الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية ففي مجال المرافق تم ضبط 60 كرسي – 1تروسيكل – 15 ترابيزة – 3 استاند – 4 ترولي – 4 شمسية – 80 لوح خشب – 2 ثلاجة عرض – 3فرش خردوات – 3 غرزة شاي – 1 عربة يد. وفي مجال البحث الجنائي، 8 حكم جزئي - 13 غرامات – 1 بائع متجول بدون ترخيص – 4 اشتباه – 4 تسول- 4 خيال وجمال. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.

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