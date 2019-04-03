حملة أمنية مكبرة بشارع مستشفى الصدر في العمرانية لضبط المخالفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء، ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، حيث تم القيام بحملة مكبرة بدائرة قسم شرطة العمرانية شارع مستشفى الصدر، شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومرور الجيزة، وقوات أمن الجيزة إدارة شرطة المرافق الحماية المدنية.

وأسفرت الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية، وفي مجال البحث الجنائي 2 دراجة – 3 سلاح أبيض – 2 مخدرات – 2 مسجل شقي خطر- 2 مخالفات – 41 حكم جزئي – 6 اشتباه – 5 بائع متجول بدون ترخيص– 930 مبالغ مالية – 9 غرامات.

وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 240 كرسي- 7 استاند – 3 ثلاجة عرض – 5 ميزان – 4 أسطوانة غاز - 3 غرزة شاي – 20 ترابيزة – 25 طقطوقة – 1 استاند – 5 ترولي – 15 قلب شيشة–45 سلاسل –1 خلاط -6 تابلوة – 5 ماليكان – 2 2 عربة حديد – 3 شمسية – 3 أسطوانة.

وتم تحرير حضر حيال كل واقعة، وتوالت النيابة العامة التحقيقات.