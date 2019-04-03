أمن الجيزة: كلبشة 150 سيارة خلال حملة مرورية بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء، ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة، وضبط المخالفين، حيث تم القيام بحملة مكبرة بقطاع أكتوبر شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومرور الجيزة، وقوات أمن الجيزة إدارة شرطة المرافق الحماية المدنية بأكتوبر.

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية، وفي مجال المرور تم ضبط 85 سحب متنوع - 150 كلبش – 15 سرفيس – 2 سيارة.

وفي مجال المرافق، تم ضبط 48 كرسي- 1 تروسيكل – 5 ميزان - 3 أسطوانة غاز – 2 استاند – 1 ترابيزة – 29 طقطوقة – 5 ميزان – 8 لوح خشب – 2 عربة يد.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات