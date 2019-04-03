البابا تواضروس يكرم أبطال فيلم يروي حياة القديس أغسطينوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

كرم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الثلاثاء، فريق عمل فيلم "ابن دموعها" والذي يتناول حياة القديس أغسطينوس أسقف هيبو.

جاء ذلك خلال حفل العرض الخاص للفيلم الذي أقيم بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء أمس، والذي شهدته الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة، وعدد من الفنانين والكتاب والإعلامين والشخصيات العامة.

كما شهد العرض الخاص للفيلم الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم عرض لبعض المقطوعات الموسيقية القبطية للمايسترو ناير ناجي، تلاه كلمة لمخرج الفيلم سمير سيف، ثم تم عرض الفيلم الذي استغرق حوالي الساعتين.

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وعقب العرض ألقى البابا تواضروس كلمة تحدث خلالها عن سيرة حياة القديس أغسطينوس مقدمًا الشكر لفريق العمل، مشيرًا إلى وجود جزء من رفات القديس أغسطينوس بكاتدرائية القديس أثناسيوس الرسولي بدمنهور.

وحصل فيلم "ابن دموعها" على العديد من الجوائز، منها جائزة الجمهور في مهرجان وهران السينمائي بالجزائر، وجائزة الإنجاز الفني من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط

وشارك فيه طاقم عمل من عدة دول منها مصر وتونس والجزائر وإيطاليا وفرنسا، ويأتي الفيلم بدعم من وزارتي الثقافة في تونس والجزائر.

واستغرق تصوير العمل ٣ سنوات. في موقع الأحداث الأصلية بالجزائر وتونس (قرطاج) والتي ذهب إليها القديس أغسطينوس

لدراسة الخطابة والحجة والبرهان عام ٣٧١ م.

وكرم البابا خلال الحفل المخرج سمير سيف، والفنانة التونسية عائشة بن أحمد، والسيناريست سامح سامي والمايسترو ناير ناجي، وباقي طاقم العمل.

الفيلم بطولة عائشة بن أحمد، وأحمد أمين بن سعد، وعماد بن سمي، وبهية الراشدي، ونجلاء بن عبد الله، وعلي بن نور، فكرة عماد دبور، وسيناريو وحوار سامح سامي، وموسيقى سليم داده، وديكور توفيق الباهي، وإخراج سمير سيف.