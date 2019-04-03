الأهلي يغادر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
غادرت بعثة النادي الأهلي، برئاسة خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي، مطار القاهرة الدولي، الأربعاء؛ في طريقها إلى جنوب أفريقيا على طائرة خاصة؛ لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.
تستغرق رحلة الأهلي من القاهرة إلى جنوب إفريقيا حوالي 9 ساعات، ومن المنتظر أن تصل في حدود العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
يتدرب الفريق مرتين في جنوب إفريقيا يومي الخميس والجمعة، على أن يؤدي اللاعبون تدريبات خفيفة عقب الوصول إلى جنوب إفريقيا للتخلص من إرهاق رحلة السفر الطويلة، وفقا للبرنامج البدني الذي وضعه مخطط الأحمال، لمواجهة ضغط المباريات الكبيرة في الفترة الحالية، على أن يعقد مارتين لاسارتي مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة للحديث عن المباراة .
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