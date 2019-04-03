براتب يصل إلى 7 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تطرح 12.6 ألف وظيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير 12611 فرصة عمل شاغرة، براتب يتراوح بين 1200 جنيه حتى 7000 جنيه، على أن يجرى التقديم حتى نهاية شهر إبريل الجاري.
وأوضحت الوزارة- عبر موقعها الرسمي- تفاصيل النشرة القومية الشهرية للتشغيل رقم 405 لعام 2019، لافتة إلى أن الفرص متاحة لحملة المؤهلات المختلفة، في عدة تخصصات داخل البلاد.
وينشر "الخليج 365" القائمة الكاملة للنشرة القومية للتشغيل وفرص العمل المتوفرة والمؤهلات والشروط، ومنها: اضغط هـنـا
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