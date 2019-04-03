محافظ القاهرة يسلم 35 دراجة بخارية لذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، حفل توزيع 35 دراجة بخارية على ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تسليم أجهزة كهربائية لـ29 عروسة مقبلة على الزواج من غير القادرات تشمل (ثلاجة - غسالة - بوتاجاز) وذلك بالتعاون بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية.

وأكد عبدالعال، خلال الحفل، تفعيل محافظة القاهرة لمبادرة الرئيس "حياة كريمة" لمساندة الأسر غير القادرة، وتوفير سبل الحياة لهم بالتعاون مع المجتمع المدني ممثلًا في الجمعيات الأهلية الجادة والتي تحرص على تقديم المساعدة بدون انتظار مقابل، وتلبية كافة احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير وسائل انتقال تعاونهم على مباشرة أعمالهم اليومية بصورة طبيعية.

وأشاد المحافظ، بالدور الاجتماعي في مصر والذي تلاحظ تناميه خلال الفترة الماضية بصفة عامة وبالقاهرة بصفة خاصة، مطالبًا باستمرار مبادرة توفير الدراجات البخارية لذوي الاحتياجات الخاصة والتي شهدت خلال العامين الماضيين انتهاء قائمة الانتظار بالقاهرة لطالبي الحصول عليها.

​شهد الحفل، المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ومحمد سيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وخالد صلاح، وكيل مديرية الأوقاف، وعدد من قيادات المحافظة.