الإمام الأكبر يبحث التعاون المشترك مع وزير الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وذلك بمقر مشيخة الأزهر.

ويأتي هذا اللقاء في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع مشيخة الأزهر، حيث ناقش اللقاء الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

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كما تم استعراض المشروعات التي تقوم بها شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة من إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المعاهد الأزهرية التابعة للأزهر في جميع محافظات الجمهورية حيث قامت الشركة بإنشاء 14 معهدًا أزهريًا عام (2017- 2018) بنسبة تنفيذ 99%، إلى جانب العمل على إنشاء 50 معهدًا وترميم 160 معهدًا أزهريًا على مستوى الجمهورية لعام (2018- 2019) ويتم التنفيذ طبقًا للجدول الزمني المخطط الموضوع لإنهاء الأعمال.

واستعرض اللقاء إمكانية الاستفادة في الجهات التابعة لمشيخة الأزهر من إمكانيات الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي في توفير الاحتياجات الخاصة من معدات وأنظمة إلكترونية ومعامل فنية للكليات العملية مع توفير البوابات الأمنية لجميع كليات جامعة الأزهر والعمل علي ترشيد استخدام استهلاك المياه في جامعة الأزهر والكليات التابعة لها والمعاهد الأزهرية عن طريق توفير وتركيب موفر المياه الذكي الذي يتم تصنيعه في شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) يأتي هذا التعاون المثمر بين الإنتاج الحربي والأزهر في إطار البروتوكول الذي تم توقيعه في يناير من عام 2017 وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجان من الطرفين للمرور على المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية وذلك لحصر مطالب الترميم ورفع الكفاءة.

وأعرب شيخ الأزهر، عن تقديره للدور البارز لوزارة الإنتاج الحربي لدعم خطة الدولة في التنمية والتطوير، لافتًا إلى أن الأزهر حريص على الاستفادة من خبرات وإمكانيات الوزارة في تطوير البنية الأساسية لمنشآته، وأن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التابعة للإنتاج الحربي لها من الخبرات والنجاحات الكبيرة التي حققتها في مشروعات التنمية التي أسندت لها والتي تساعد على نجاح ما يسند لها من مشروعات خاصة بالمشيخة والمعاهد الأزهرية وبجامعة الأزهر والكليات التابعة لها.