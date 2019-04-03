البيئة: إنشاء أول محطة رصد لحظية لرصد ملوثات الهواء بمحافظة الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة البيئة، تركيب أول محطة رصد لحظية لرصد ملوثات الهواء المحيط بمحافظة الأقصر.

وقالت البيئة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الوحدة من شأنها الرصد اللحظي أتوماتيكيًا للجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 2.5 ميكرومترظ، وتم تركيبها أعلى شركة المياه بالأقصر.

وأوضحت الوزارة، أن عدد محطات رصد ملوثات الهواء المحيط بصعيد مصر 19 محطة، لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة وزارة البيئة بجهازيها بالتوسع في نطاق أعمال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط وزيادة عدد محطات الرصد اللحظي بها، وسعيًا لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأكدت وزارة البيئة، أنه بإعلان تلك المحطة، أصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 98 محطة على مستوى الجمهورية.