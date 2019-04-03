وزيرة السياحة تبحث تنظيم رحلات تعريفية مع عمدة إشبيلية الإسبانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مع خوان ايشاداس ثيخاس عمدة مدينة اشبيلية بإسبانيا، أوجه التعاون في مجال السياحة بين مصر ومدن مختلفة بإسبانيا ومنها مدينة إشبيلية. ‬‬

جاء ذلك على هامش مشاركة وزيرة السياحة في فعاليات الدورة الـ 19 للقمة الدولية للمجلس الدولي للسياحة والسفر ‪WTTC Global Summit 2019‬ التي تستمر خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل الجارى بمدينة إشبيلية بإسبانيا.‬

وناقش الجانبان، إمكانية تنظيم رحلات تعريفية Fam Trips من مدينة إشبيلية إلى المدن المصرية المختلفة منها مدينة مرسى علم ومدينة سيوة.

وتطرق اللقاء، إلى الحديث عن سبل زيادة حركة السياحية البينية بين مصر وإسبانيا، وتبادل الخبرات خاصة في ظل العلاقات القوية التي تربط بين البلدين.

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ومن جانبها استعرضت الدكتورة رانيا المشاط تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة في مصر، مشيرة إلى أن تعزيز آوجه التعاون السياحي بين مصر والبلدان الأخرى وكذلك المؤسسات الدولية يعتبر أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسي لبرنامج الإصلاح الهيكلي.

وأضافت الوزيرة، أن محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي يرتكز على عدة محاور من بينها الترويج لكل محافظة أو منطقة جذب سياحي على حدى Branding By destination، وزيادة الرحلات السياحية المباشرة من وإلى المدن السياحية المصرية المختلفة.

وفي هذا الشأن أشار خوان ايشاداس ثيخاس عمدة مدينة إشبيلية إلى أنه يمكن مناقشة إمكانية إقامة توأمة سياحية بين مدينة إشبيلية وبعض المدن السياحية المصرية لتنشيط الحركة السياحية بينهم، ودعا مصر للمشاركة في المؤتمر الدولي للمدن السياحية المقرر عقده في إشبيلية عام 2020.

وتم خلال اللقاء مناقشة امكانية زيادة أوجه التعاون بين مصر وإسبانيا في الفترة المقبلة من خلال الجمعية الأورومتوسطية الإقليمية والمحلية (ARLEM) والتي تعتبر التجمع المشترك الدائم الذي يضم السلطات المحلية والإقليمية من الشواطئ الثلاثة للبحر الأبيض المتوسط، والتي تم تصميمها لتوفير إطار مؤسسي لجمع أعضاء مجلس النواب وممثلي الجمعيات الأوروبية المشاركة في التعاون الأورومتوسطي مع نظرائهم.