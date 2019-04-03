صورة.. ضبط كوكايين في بطاريات لاب توب بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، محاولة تهريب 3 كجم كوكايين مع 4 ركاب كولومبيين الجنسية، حاولوا المرور بها من رجال الجمارك وتسليمها لتجار المخدرات.

وأوضحت مصادر بمطار القاهرة، الأربعاء، أنه أثناء إنهاء إجراءات ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من فيينا، جرى الاشتباه في 4 ركاب كولومبيين وبالعرض على لجنة لتفتيش أمتعتهم، تبين وجود 7 لاب توب و5 باور بانك و4 سماعات، وبفتح اللاب توب الأول تبين وجود 4 قطع من الكوكايين مغلفة بالسلوفان وموضوعة مكان البطارية.

وتابعت المصادر، أنه بفتح باقي الأجهزه تبين وجود قطع من مخدر الكوكايين بإجمالي 40 قطعة بوزن 3 كيلو جرامات ملفوفة بالسوليفان وموضوعة مكان البطاريات باللاب توب والباور بانك وأسفل بوردة السماعات.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.