مصر | الأمن يستمع لأقوال شهود العيان والناجيين في حادث عقار الزاوية المنهار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن يستمع لأقوال شهود العيان والناجيين في حادث عقار الزاوية المنهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وقام فريق من الأدلة الجنائية بمعاينة مكان الواقعة فيما قام رجال الأمن بإخلاء العقار والعقارات المجاورة تحسبا لأى طارىء. وقام فريق من الأدلة الجنائية بمعاينة مكان الواقعة فيما قام رجال الأمن بإخلاء العقار والعقارات المجاورة تحسبا لأى طارىء. وأسفر الحادث عن وفاة شاب يدعى علي عبدالله 26 سنة، وإصابة 6 آخرين هم كل من محمد المهدي،٦٦سنة، زينب محمد أحمد، عبدالله محمد، ١٣ سنة ووالد الطفل "محمد. م". وكشفت التحريات الأولية فى واقعة انفجار ماسورة غاز داخل عقار سكنى بمنطقة الزاوية الحمراء فى الساعات الأولى من صباح اليوم أن الانفجار وقع فى الطابق الاول من العقار.

يستمع فريق من رجال مباحث القاهرة، إلى أقوال شهود العيان والناجيين من انفجار ماسورة غاز داخل عقار بمنطقة الزاوية الحمراء للوقوف على ملابسات الحادث.



واضافت التحريات أن الانفجار أسفر عن تهشم حواءط مسجد عبارة عن زاوية صلاة اسفل العقار كما انهارت حواءط شقة سكنية وتهشمت سيارة كانت متوقفة أمام العقار.