مصر | تأجيل محاكمة رئيس نادي الصيد لتزويره توقيعات الأعضاء لـ3 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة رئيس نادي الصيد لتزويره توقيعات الأعضاء لـ3 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، وعضوية المستشارين عبد النلصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوى، وأمانة سر صلاح مصطفى وجاد كنعان، تأجيل محاكمة رئيس نادي الصيد السابق لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادي لجلسة 3 يوليو للمرافعة.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بإحالة رئيس نادى الصيد السابق "عمرو. ا" إلى محكمة الجنايات.

وباشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول يعاونه المستشار عبدالله محمد رئيس نيابة الأموال العامة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم زور نتيجة الجمعية العمومية بنادي الصيد وقت توليه رئاسة النادي، وإتلاف مستنداتها عمدًا.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهم أصدر تعليماته لأفراد الأمن المبيت لحراسة النادى بعد إغلاقه في المواعيد الرسمية بحرق الاوراق الخاصة.

