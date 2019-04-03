مصر | حبس 3 عاطلين لسرقتهم مالك صيدلية بالإكراه بالهرم 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 3 عاطلين لسرقتهم مالك صيدلية بالإكراه بالهرم 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الهرم بحبس 4 أيام لـ 3 عاطلين بعد سرقتهم صاحب صيدلية بالإكراه داخل بالهرم، حيث اعترفوا بأنهم اتفقوا مع ربتي منزل على استدراج المجني عليه لسرقة ما بحوزته، حيث اتفق مالك الصيدلية مع ربة منزل على التوجه لشقته لممارسة الرذيلة معه، وحضرت المتهمة وبصحبتها ربة منزل أخرى للشقة، وعقب ذلك اقتحم المتهمون 3 الشقة منتحلين صفة رجال شرطة، وقيدوه بالحبال ثم استولوا على مبلغ 22600 جنيه وفروا هاربين.

وكانت قد تمكنت مباحث قسم شرطة الهرم من ضبط المتهمين بعد ورود معلومات لشرطة الهرم تفيد قيام 3 أشخاص أحدهم يحمل سلاح ناري مخفي في ملابسه، نزلة من سيارة ملاكى وصعدوا إلى إحدى الشقق السكنية.

وانتقل رجال مباحث قسم الهرم إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين تواجد صاحب الشقة " مالك صيدلية" مقيد بالحبال، وتم ضبط 5 أشخاص وهم 3 عاطلين وربتي منزل، وبحوزتهم طبنجة صوت، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى 22600 جنيه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنهم اتفقوا فيما بينهم على استدراج المجنى عليه، وادعاء أنهم رجال شرطة للاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، وإنفاقها على تعاطيهم المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولة نيابة الهرم التحقيق في الواقعة

