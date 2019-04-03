مصر | إجلاء 20 أسرة من عقار الزاوية الحمراء المنهار والمنازل المجاورة له

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجلاء 20 أسرة من عقار الزاوية الحمراء المنهار والمنازل المجاورة له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشف معاينه الأجهزة الأمنية أن العقار مكون من 5 طوابق وكل طابق به شقتين وفي الطابق الأرضي مسجد.
وأسفر الحادث عن وفاة شاب يدعى علي عبدالله 26سنة، وإصابة 6 آخرين هم كل من محمد المهدي،٦٦سنة، زينب محمد أحمد، عبدالله محمد، ١٣ سنة، ووالد الطفل "محمد. م".
وكشفت التحريات الأولية فى واقعة انفجار ماسورة غاز داخل عقار سكنى بمنطقة الزاوية الحمراء فى الساعات الأولى من صباح اليوم أن الانفجار وقع فى الطابق الاول من العقار.
واضافت التحريات أن الانفجار أسفر عن تهشم حواءط مسجد عبارة عن زاوية صلاة اسفل العقار كما انهارت حواءط شقة سكنية وتهشمت سيارة كانت متوقفة أمام العقار.
واوضحت التحريات أن العدد الإجمالي للضحايا هو متوفى يدعى على عبدالله عمرة 26سنة، وأصيب 6اخرون فى الحادث.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بانهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الزاوية، علي الفور تم الدفع بسيارات اطفاء وعربات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى معهد ناصر، لتلقي العلاج اللازم.وتبين أن العقار المنهار حدث به خلل بسبب انفجار ماسورة غاز ة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.