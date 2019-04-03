مصر | إجلاء 20 أسرة من عقار الزاوية الحمراء المنهار والمنازل المجاورة له

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجلاء 20 أسرة من عقار الزاوية الحمراء المنهار والمنازل المجاورة له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وكشف معاينه الأجهزة الأمنية أن العقار مكون من 5 طوابق وكل طابق به شقتين وفي الطابق الأرضي مسجد. وكشف معاينه الأجهزة الأمنية أن العقار مكون من 5 طوابق وكل طابق به شقتين وفي الطابق الأرضي مسجد. وأسفر الحادث عن وفاة شاب يدعى علي عبدالله 26سنة، وإصابة 6 آخرين هم كل من محمد المهدي،٦٦سنة، زينب محمد أحمد، عبدالله محمد، ١٣ سنة، ووالد الطفل "محمد. م". وكشفت التحريات الأولية فى واقعة انفجار ماسورة غاز داخل عقار سكنى بمنطقة الزاوية الحمراء فى الساعات الأولى من صباح اليوم أن الانفجار وقع فى الطابق الاول من العقار.

أجلت أجهزة الأمن قرابة 20 أسرة من العقار الذي شهد انفجار ماسورة غاز بمنطقة الزاوية الحمراء والعقارات المجاورة له لحين الانتهاء من المعاينة في الساعات الأولى من صباح اليوم، والذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة 6 آخرين.



واضافت التحريات أن الانفجار أسفر عن تهشم حواءط مسجد عبارة عن زاوية صلاة اسفل العقار كما انهارت حواءط شقة سكنية وتهشمت سيارة كانت متوقفة أمام العقار.