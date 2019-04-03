مصر | نيابة ثان أكتوبر تباشر التحقيق مع تاجري مخدرات ضبط بحوزتهما 210 كيلو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة ثان أكتوبر تباشر التحقيق مع تاجري مخدرات ضبط بحوزتهما 210 كيلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة ثان أكتوبر التحقيق مع المتهمين حول واقعة الاتجار بكميات كبيرة من المخدرات والأقراص المخدرة، حيث اعترف المتهمين بأمتلاكهم هذة الكمية 210 كيلوجرامات من المواد المخدرة.

وتعود البداية بورود معلومات قد إلى الإدارة العامة لمباحث قسم ثان أكتوبر بقيام شخصين بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار في المواد المخدرة بكميات كبيرة.

وكانت قد تمكنت مباحث قسم ثان اكتوبر من القبض على شخصين لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 210 كيلو جراما من المخدرات بأكتوبر وتحرر محضر من المباحث بالواقعه وتم أخطار النيابة لتوليتة التحقيق.

