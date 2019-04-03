مصر | إخلاء 4 منازل مجاورة لعقار الزاوية المنهار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء 4 منازل مجاورة لعقار الزاوية المنهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخلت أجهزة الأمن بالقاهرة 4 عقارات مجاورة لعقار الزاوية الحمراء المنهار بعد وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في انفجار ماسورة غاز.



وكشفت التحريات الأولية في واقعة انهيار عقار مكون من 5 طوابق وأسفر عن وفاة شخص وإصابة 6 آخرين أن سببة انفجار ماسورة غاز.



وأضافت التحريات أن العقار انهار بشكل جزئي وتم إخلاء العقارات المجاورة تحسبا لأي طارىء.