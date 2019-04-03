مصر | إخلاء 4 منازل مجاورة لعقار الزاوية المنهار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء 4 منازل مجاورة لعقار الزاوية المنهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أخلت أجهزة الأمن بالقاهرة 4 عقارات مجاورة لعقار الزاوية الحمراء المنهار بعد وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في انفجار ماسورة غاز.
ولقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين، آثر انهيار عقار سكني بمنطقة الزاوية الحمراء.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بانهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الزاوية، علي الفور تم الدفع بسيارات اطفاء وعربات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى معهد ناصر، لتلقي العلاج اللازم.وتبين أن العقار المنهار حدث به خلل بسبب انفجار ماسورة غاز ة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.
وكشفت التحريات الأولية في واقعة انهيار عقار مكون من 5 طوابق وأسفر عن وفاة شخص وإصابة 6 آخرين أن سببة انفجار ماسورة غاز.
وأضافت التحريات أن العقار انهار بشكل جزئي وتم إخلاء العقارات المجاورة تحسبا لأي طارىء.
ولقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين، آثر انهيار عقار سكني بمنطقة الزاوية الحمراء.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بانهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الزاوية، علي الفور تم الدفع بسيارات اطفاء وعربات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى معهد ناصر، لتلقي العلاج اللازم.وتبين أن العقار المنهار حدث به خلل بسبب انفجار ماسورة غاز ة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.