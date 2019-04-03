مصر | تلميذ يصيب زميله بآله حادة في وجهه بالنهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تلميذ يصيب زميله بآله حادة في وجهه بالنهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم تلميذ بالمرحلة الابتدائية على إصابة زميلة بآلة حادة في مشاجرة بينهما بمنطقة النهضة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بقيام تلميذ بالتعدي على زميله بآلة حادة مما أدى لإصابته بالوجه بمنطقة النهضة، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين التلميذات قام أحدهما على إثرها بالتعدي على زميله بـ"موسم" وإصابه بالوجه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

