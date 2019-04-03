أخبار مصر | غدًا.. مؤتمر لـ"عمال مصر" لتأييد التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. مؤتمر لـ"عمال مصر" لتأييد التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مؤتمرًا عماليًا، غدًا الخميس، لدعم التعديلات الدستورية بمشاركة أعضاء المنظمات النقابية، والعاملين بالقاهرة الكبرى، بنادي السكك الحديدية بمدينة نصر.

وأكد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، أهمية المشاركة في المؤتمر، والذي يمثل انطلاقة فاعلة للتعديلات الدستورية، والتعبير عن رؤية عمال مصر، الذين يمثلون القوة الأكبر في المجتمع بما يستهدف دعمهم ومشاركتهم الإيجابية في التنمية الشاملة نحو مستقبل أفضل لمصر.

المراغي: السيسي أسعد عمال مصر بزيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور والترقيات

قال جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية، اليوم السبت، بشأن الأجور والعلاوات والمعاشات، أدخلت البهجة والفرحة على قلوب الملايين من عمال مصر وأصحاب المعاشات.

وأضاف المراغى اليوم خلال مؤتمر جماهيري عن تعديلات الدستور شهده ٢٥٠٠ فرد فى منطقة كوم ابو راضى الصناعية في بنى سويف، أن الرئيس منذ توليه مقاليد نظام الحكم في عام 2014 وهو ينفذ خطط طموحة تستهدف نهضة مصر في كل المجالات بالمقام الأول، ما جعله يتخذ قرارات جريئة، على عكس أي رئيس حكم مصر سابقًا.

وأشار إلى أن الرئيس يعي تمامًا الحالة الاجتماعية لمُحدودي الدخل من العاملين وأرباب المعاشات نتيجة لقرارات الإصلاح الاقتصادي، وهو ما جعله يتخذ قرارات أيضًا بمثابة المكافأة لهم على صبرهم وتحملهم المسئولية وإيمانهم بخطة الدولة لنهضتها وتقدمها وسط دول العالم.

وأكد رئيس اتحاد العمال، أن إطلاق الرئيس أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019، يعد تكريمًا لهم على ما بذلوه في العمل، مشيرا إلى أن قرار الرئيس بشأن منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ قدره 150 جنيهًا، تؤكد مدى شعوره بمعاناة المصريين مشيدا بقرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 2000 جنيه داعيا رجال الأعمال والمستثمرين إلى سرعة تنفيذه على العاملين بشركات ومصانع القطاع الخاص فورا.

وأعلن الرئيس السيسي اليوم خلال احتفالية يوم المرأة وتكريم الأمهات المثاليات، عدة قرارات، شملت الآتي:

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رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 إلى 2000 جنيه.

ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا.

ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية 10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا.

وتحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600.

ومنح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا.

ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.