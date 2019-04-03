أخبار مصر | رئيس "سياحة النواب": اللجنة تعد تقرير حول أزمات المُستثمرين بطابا ونويبع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "سياحة النواب": اللجنة تعد تقرير حول أزمات المُستثمرين بطابا ونويبع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن اللجنة تقوم بإعداد تقرير حول الزيارة الميدانية التى نظمتها خلال الأسبوع الماضى إلى مدينتى طابا ونويبع، للوقوف على أهم المشاكل التى تحد تنمية المنطقتين سياحيا، والعوائق التى تواجه المستثمرين هناك، بالتعاون مع جمعية مستثمرى نويبع وطابا.

وقال صدقي، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا لأعضائها في الآونة القادمة للاستماع إلى كافة وجهات النظر حول التقرير قبل إرساله إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مُشيرًا إلى أن اللجنة قد ناقشت المشاكل الخاصة بمنطقتى طابا ونويبع فى حضور ممثلين لست وزارات مختلفة، منها المالية والطيران المدنى والرى والداخلية والنقل والسياحة، قبل الزيارة.

وكان وفد من أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، زار مدينتي طابا ونويبع الأحد الماضي، وقام الوفد بزيارة عدد من الفنادق المتوقفة عن العمل، وذلك خلال جولة داخل مدينة نويبع، للاستماع إلى مشكلات قطاع السياحة.

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وخلال الجولة، التقى أعضاء الوفد، الشيخ معيش، رئيس قبيلة الترابين بمحافظة جنوب سيناء.

وقال الشيخ معيش، رئيس قبيلة الترابين: "عايزين السياحة تشتغل وتعود كما كانت، ويتم فتح رحلات السفاري، والرحلات الداخلية، إحنا عايزين نساعد البلد"، مضيفًا: "يجب الاهتمام بالعشش باعتبارها سياحة بيئية، ولها زبون خاص بها، زي السياحة الفندقية".

وضم الوفد البرلماني، كل من النواب: هيام حلاوة، عماد محروس، حسين خاطر، محمد الكوراني، هشام الشطوري، أحمد إدريس، أحمد سميح، منجود الهواري.