أخبار مصر | ضبط مصنع لفرم وتعبئة وبيع الدواجن الفاسدة بالبراجيل (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مصنع لفرم وتعبئة وبيع الدواجن الفاسدة بالبراجيل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد محافظة الجيزة، حملات مكثفة لتمشيط الأسواق والمحلات من اى منتجات فاسدة حفاظًا على حياة المواطنين، وفى ضربة جديدة وجهتها المحافظة للمنشآت الغذائية المخالفة، تمكنت مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى من ضبط مصنعًا بالبراجيل يقوم بفرم وتعبئة وبيع الدواجن الفاسدة والغير صالحة للأستخدام الأدمى قبل ضخها بالأسواق لتحقيق مكاسب طائلة.

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انه تم ضبط أطنان من الدواجن الفاسدة سواء المعبئة بالأكياس والمجهزة للبيع أو أخرى يتم تجهيزها واستخدام بعض المواد لتغيير رائحتها ولونها للبدء فى تعبئتها وبيعها.

وأشار راشد انه تم التحفظ على كل المعدات والأدوات الموجوده بالمصنع بالكامل، من ثلاجات ومعدات فرم وتعبئة وتغليف ولصق وأقفاص التشوين والأدوات المستخدمة، أضافه الى انه تم اتخاذ كافة الأجراءات القانونية حيال المخالفين؛ لتكون رسالة رادعة لكل من يتهاون ويتلاعب فى الغذاء والمنتجات التى يتناولها المواطنين.

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ومن جانب آخر قادت المحافظة حملات لتمشيط ثلاجات حفظ وبيع اللحوم ومشتقاتها، أسفرت عن ضبط 1،5 طن كوارع وأحشاء فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى خلال حملات متتالية على المنشات ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم بالعمرانية.

واكد محافظ الجيزة، ان الحملات تأتى ضمن خطة المحافظة لتحقيق دورها الرقابى على الأسواق لخدمة وحماية المواطنين، من غش وجشع بعض التجار، لافتا الى ان الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات على الأسواق ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والسلاسل التجارية خاصة مع اقتراب موسم شم النسيم وشهر رمضان المبارك، وكلاهما يشهد اقبال المواطنين على السلع الغذائية المختلفة مما يستدعى اليقظة التامة من الاجهزة الرقابية.



واشار الدكتور اشرف اسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، ان المضبوطات التى تمت ضبطها بالثلاجات تتنوع بين كوارع واحشاء داخلية لمذبوحات لا يجوز تخزينها وغير مطابق للمواصفات وفاسدة وغير صالحة للأستخدام الادمى لدى ثلاجه لحفظ اللحوم غير مرخصة بنطاق حى العمرانية، وقد تم تحرير محضر بالواقعه واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

