أخبار مصر | فروع خريجي الازهر بالمحافظات تشارك في الحملة القومية لترشيد المياه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فروع خريجي الازهر بالمحافظات تشارك في الحملة القومية لترشيد المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت فروع المنظمة العالمية لخريجي الازهر بالمحافظات عدداً من الندوات والفعاليات، في إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق".

أكد محمد حلمي رئيس فرع المنظمة بمطروح أن الترشيد والتوعية بقضية المياه، ضرورة ملحة، و الإسراف في المياه منهي عنه كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لسعد بن أبي وقاص: "لا تسرف في الماء ولوكنت على نهر جارٍ".

وأشار رئيس الفرع خلال الندوة التي عقدت بمعهد بنين مطروح، إلي ضرورة خلق حوار مجتمعي حول قضية ترشيد استهلاك المياه، وأن تكون هذه القضية على رأس أجندة المواطن اليومية، وتوجيه رسائل متنوعة للتعريف بكيفية تخفيض الاستهلاك.

وقال الأب متى زكريا راعي كنيسة السيدة العذراء بالمحافظة، إن الأديان السماوية جاءت لتحذر من التبذير والإسراف بكافة أشكاله وتحض على اتباع السلوكيات السليمة من أجل حياة أفضل.

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كما عقد فرع المنظمة بالاسكندرية ندوة تحت عنوان " نقطة مياه = حياه", بمعهد فتيات سموحة النموذجي .

أكدت الندوة علي ضرورة الاهتمام بثقافة التوعية ، وخاصة توعية الأطفال لغرس ثقافة ترشيد الاستهلاك في عقولهم، وإعداد جيل على وعى تام بقضايا بلاده، مع العمل على تحويل ترشيد الاستهلاك إلى ثقافة وسلوك عام في المجتمع.

حضر الندوة الشيخ نشأت الصاوي رئيس الإدارة المركزية بمحافظة الاسكندرية , وإبراهيم فاضل نصر الدين مدير العلاقات العامة والمنسق العام لفرع المنظمة بالمحافظة , الشيخ أحمد عامر مدير عام الوعظ بالأسكندرية , و.إبراهيم الجمل مدير الدعوة والشيخ محمد أبو الخير من علماء وزارة الأوقاف , ولفيف من علماء الأزهر و قيادات منطقة الأسكندرية الأزهرية .

وفي نفس السياق عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بشمال سيناء ندوة بعنوان "ترشيد استهلاك المياه" بمعهد العريش الثانوي بنين، ومعهد فتيات ضاحية السلام الثانوي للفتيات، بالتعاون مع منطقة وعظ شمال سيناء.

أكد مصطفى متولي- عضو فرع المنظمة وواعظ بمنطقة وعظ شمال سيناء , أن الأزهر الشريف له دور هام وفعال في توعية المواطنين بأهمية الحفاظ علي المياه والسلوكيات الصحيحة لترشيد استهلاكها وذلك من خلال إيصال المفهوم الصحيح للترشيد.