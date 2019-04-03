أخبار مصر | محافظ القاهرة يسلم 35 دراجة بخارية لذوى الاحتياجات الخاصة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يسلم 35 دراجة بخارية لذوى الاحتياجات الخاصة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حفل توزيع 35 دراجة بخارية على ذوى الاحتياجات الخاصة، وتسليم أجهزة كهربائية لعدد 29 عروسة مقبلة على الزواج من غير القادرات تشمل ثلاجة وغسالة وبوتاجاز والذى نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة والاتحاد الاقليمى للجمعيات الاهلية.

أكد المحافظ خلال الحفل علي تفعيل محافظة القاهرة لمبادرة فخامة الرئيس "حياة كريمة" لمساندة الأسر غير القادرة وتوفير سبل الحياة لهم بالتعاون مع المجتمع المدني ممثلًا في الجمعيات الأهلية الجادة والتي تحرص على تقديم المساعدة بدون انتظار مقابل، وتلبية كافة احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير وسائل انتقال تعاونهم علي مباشرة أعمالهم اليومية بصورة طبيعية.

وأشاد المحافظ بالدور الاجتماعى فى مصر والذى تلاحظ تناميه خلال الفترة الماضية بصفة عامة وبالقاهرة بصفة خاصة وطالب باستمرار مبادرة توفير الدراجات البخارية لذوي الاحتياجات الخاصة والذي شهد خلال العامين الماضيين انتهاء قائمة الانتظار بالقاهرة لطالبي الحصول عليها.

شهد الحفل إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء ابراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ومحمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية والشيخ خالد صلاح وكيل مديرية الأوقاف وعدد من قيادات المحافظة.