أخبار مصر | وفد من "حقوق إنسان البرلمان" يزور مركز شرطة بنها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد من "حقوق إنسان البرلمان" يزور مركز شرطة بنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، مقر مركز شرطة بنها، وذلك خلال زيارته التفقدية، التي بدأها اليوم الأربعاء إلى عدد من أقسام ومراكز الشرطة بمحافظة القليوبية.

والتقى أعضاء الوفد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، اللواء رضا طبلية، وعدد من قيادات وضباط مركز الشرطة، بقيادة العميد حسين جندية، مأمور المركز.

وتفقد الأعضاء، مقر النوبتجية بالمركز، للاطلاع على إجراءات خدمة المواطنين، كما تفقد الوفد، عنابر المحتجزين وقاعة محاضرات حقوق الإنسان.

وأكد النقيب مجدى عبده راشد، أنه يقوم بتدريب الأفراد "الأمناء والأفراد والغفر" على كيفية معاملة المواطنين بشكل حسن،،كيفية الالتزام في أداء الخدمة، وان تلك المحاضرات تكون صباحية ومسائية.

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من ناحية أخرى، لاحظ الوفد، وجود تهوية جيدة بغرف الحجز، تناسب عدد المحتجزين مع مساحات غرف الحجز.

كما رد اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، على تساؤلات أعضاء الوفد، بشأن معاملة المحتجزين على ذمة القضايا، والإجراءات التي يتم اتخاذها حيال بلاغات المواطنين.

وضم الوفد البرلماني كل من النواب، على عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان، شريف الوردانى أمين سر اللجنة، مجدى سيف، سولاف درويش، نبيل بولس، وذلك بالإضافة إلى نواب محافظة القليوبية ومن بينهم، النواب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، وعمر حسانين، ومحمد الفيومى.

وتأتى تلك الزيارة، في إطار سلسلة الزيارات الميدانية المفاجئة التي تقوم بها لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، للوقوف على أوضاع أقسام الشرطة والسجون، وتفقد حالة حقوق الإنسان بها، من خلال الاستماع إلى المحتجزين والمسجونين.