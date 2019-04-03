أخبار مصر | الأوقاف: القاهرة لها النصيب الأكبر من قرعة حج التضامن الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: القاهرة لها النصيب الأكبر من قرعة حج التضامن الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد سيد مدير مديرية الاوقاف بالقاهره، إن احتفالية التضامن الاجتماعي لتوزيع 35 دراجة بخارية لمتحدي الإعاقة وأجهزة منزلية للعرائس الغير قادرين، تأتي برعاية الرئيس، مؤكدًا أن محافظه القاهرة لها السبق في تنفيذ تلك المبادرات بالتعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني.

وتابع أن محافظه القاهره من اكثر المحافظات اهتماما بذوي الاحتياجات الخاصه وغير القادرين، موضحًا ان القاهره حصلت علي 10% من الطلبات المقدمه لقرعه حج وزاره التضامن بعدد ٣١٥٠ طلب كأكبر محافظه.

وجاء ذلك خلال توزيع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة دراجات بخارية لمتحدي الإعاقة وأجهزة منزلية للعرائس الغير قادرين، في حفل نظمته مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بحديقة الأزهر وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

