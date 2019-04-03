أخبار مصر | النائب نافع هيكل ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لمناقشة التعديلات الدستورية بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب نافع هيكل ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لمناقشة التعديلات الدستورية بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، مؤتمرًا جماهيريًا لمناقشة التعديلات الدستورية ودعوة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء تحت عنوان "انزل.. شارك"، بمحافظة المنيا، بحضور كبار العائلات والقيادات الامنية والشعبية بالمحافظة.

وقدم "هيكل"، شرحًا للتعديلات المقترحة، وعلى رأسها تعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات، وطريقة اختيار وزير الدفاع، وضمان تمثيل المرأة، والشباب والعمال والفلاحين، وكذلك اختيار رؤساء المحاكم.

وأكد النائب البرلماني، أن تعديل الدستور يهدف إلى مواكبة وضع مصر الجديدة على المستويين الإقليمي والدولي، بعد أن أصبح القرار السيادي المصري حرًا وهنا تكمن أهمية التعديلات من أجل تثبيت دعائم الدولة، واستكمال المشروعات العملاقة لتنطلق مصر إلى المستقبل على أساس سليمة، مُضيفا أن الدساتير لا تصنع الشعوب ولكن الشعوب هي التي تضع الدساتير، مؤكدًا علي أهمية المشاركة في عملية الاستفتاء من أجل استكمال قرابة الـ35 ألف مشروع.

وكان رئيس حزب مستقبل وطن، أعلن خلال الجلسة الرابعة لجلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة التعديلات الدستورية الجديدة، بحضور رؤساء الأحزاب، عن تأييد الحزب للتعديلات الدستورية الجديدة.

وقال رئيس الحزب، إن الحزب ليس لديه أي تعليق فيما يخص مشروع التعديلات الدستورية المقدمة بل يدعمها بشكل كامل شكلًا وموضوعا، مُشيدًا بحرص مجلس النواب على الاستماع إلي كافة القوي السياسية وقادة الأحزاب حول مشروع التعديلات الدستورية المقترحة علي دستور 2014.