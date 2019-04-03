أخبار مصر | وكيل "قوى عاملة" النواب: قانون حماية المستهلك يمنع الممارسات الضارة والسلبية بالأسواق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "قوى عاملة" النواب: قانون حماية المستهلك يمنع الممارسات الضارة والسلبية بالأسواق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار لائحة قانون حماية المستهلك، حيث أن هذا القانون معطل من أكثر من سنتان نتاج عدم صدور لائحته، وبصدور اللائحة اصحبح واجب التنفيذ والنفاذ.

وطالبت عطوة، كافة الاجهزة الرقابية والحكومية بمتابعة تنفيذ هذا القانون، مؤكدة أن قانون حماية المستهلك يحافظ على حقوق المستهلك، ويمنع الممارسات الضارة والسلبية في الأسواق، مُشيرة إلى أن هذا القانون يضمن حقوق المستهلك والتزامات المورد والمعلن بما يحقق مراعاة قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة، وإعلام المستهلك بكافة البيانات عن المنتج، والالتزام بشروط التداول والتخزين، وتحديد مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.

كما أكدت النائبة البرلمانية، أن قانون حماية المستهلك يحدد كيفية الوقاية من الأضرار المحتملة أو طرق علاجها وتجنب أي سلوك خادع خاص ببيانات السلعة، وتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعاقد على المنتج، وحظر التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات، وتوفير ضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين.