أخبار مصر | وزيرة التضامن تتابع عمليات صرف معاشات شهر أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تتابع عمليات صرف معاشات شهر أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي انتظام عمليات صرف معاشات شهر أبريل، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر أبريل على مدى ساعات اليوم، والتي أشارت الى انتظام عمليات صرف المعاشات امس في يومها الثانى على التوالي، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء امس اليوم الثانى من أبريل الجارى941 ألف عملية صرف بإجمالي مليارو 252 مليون جنيها.

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وسجلت ماكينات الصرافات الالية 528 الف حالة بقيمة 590 مليون جنيه وتم تسجيل 21 الف حالة صرف من منافذ صرف البريد قامت بصرف 24 مليون جنيه بينما سجلت منافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص 392 الف حالة صرف، قامت بصرف 638 مليون جنيه.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد اعلنت عن صرف المعاشات المستحقة عن شهر ابريل 2019 يوم الاثنين 1/4/2019 من جميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها.