أخبار مصر | "برلماني" يطالب بتثبيت جميع العاملين المعينين بالصناديق الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يطالب بتثبيت جميع العاملين المعينين بالصناديق الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المهندس هشام والى، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة حول تثبيت جميع العاملين المعينين على الصناديق الخاصة وعمال التشجير على الموازنة العامة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، مع الموازنة الجديدة لعام 2019/2020.

وقال هشام، إن هناك 34 ألف عامل من عمال التشجير يعانون من أزمات عديدة حيث أنهم قضوا ما يقرب من الـ20 عاما في العمل بوزارة الزراعة دون أن يتم تثبيتهم ويتقاضون رواتب زهيدة للغاية تتطلب ضرورة رفعها، وسط تجاهل واضح من الحكومة لمطالبهم المشروعة.

كما أن رواتب هؤلاء العاملين لا تتعدي الـ100 جنيه ويعانون تأخير رواتبهم لشهور، مؤكدًا أن كافة الوعود التي أخذوها من الحكومة لم يتم تنفيذها كما أنه هناك تجاهل صارخ لمواد قانون الخدمة المدنية التي ألزمت بتثبيتهم. وأضاف والى، أن آلاف العاملين شابت رؤوسهم في انتظار التعيين، فأصغرهم تخطى عمره الأربعين، ولجأت السيدات منهم للعمل خادمات في المنازل لسد احتياجاتهن، بجانب ذلك هناك العاملين المعينين على الصناديق الخاصة، والتي تتشابه مشكلتهم مع مشكلة عمال التشجير.