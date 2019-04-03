أخبار مصر | "برلماني" يطالب بتثبيت جميع العاملين المعينين بالصناديق الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يطالب بتثبيت جميع العاملين المعينين بالصناديق الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال هشام، إن هناك 34 ألف عامل من عمال التشجير يعانون من أزمات عديدة حيث أنهم قضوا ما يقرب من الـ20 عاما في العمل بوزارة الزراعة دون أن يتم تثبيتهم ويتقاضون رواتب زهيدة للغاية تتطلب ضرورة رفعها، وسط تجاهل واضح من الحكومة لمطالبهم المشروعة.
وأضاف والى، أن آلاف العاملين شابت رؤوسهم في انتظار التعيين، فأصغرهم تخطى عمره الأربعين، ولجأت السيدات منهم للعمل خادمات في المنازل لسد احتياجاتهن، بجانب ذلك هناك العاملين المعينين على الصناديق الخاصة، والتي تتشابه مشكلتهم مع مشكلة عمال التشجير.
كما أكد النائب البرلماني، أن هناك إهدار للمبدأ الدستورى بشأن المساواة بين المواطنين، حيث أن هناك زيادة فى الرواتب وكذا المعاشات للمثبتين، لا يلحق بهم العمالة غير المثبتة، مُقترحًا تثبيت جميع العاملين المعينين على الصناديق الخاصة وعمال التشجير على الموازنة العامة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، بالإضافة إلى تخصص للخزانة العامة ٣٠٪ بدلا من ١٥٪ المخصصة السابقة لتعويض فارق مرتبات العاملين.