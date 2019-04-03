أخبار مصر | "راشد": 50 عارضا يشاركون في معرض الأسر المنتجة بالجيزة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "راشد": 50 عارضا يشاركون في معرض الأسر المنتجة بالجيزة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت محافظة الجيزة، معرضًا مفتوحًا للأسر المنتجة بشارع النهضة بحي جنوب الجيزة، في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ان المعرض شارك فيه 50 عارضًا من الأسر المنتجة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وجاء تشجيعا لهم ولدعم منتجاتهم.

وأشار إلي أن المعرض الذى أقامة حى جنوب الجيزة ساهم فى توفير سوق للأسر المنتجة لأستعراض المنتجات التى أنتجوها لافتا ان المنتجات تنوعت ما بين يدوية وتراثية، وجميعها بأيادى مصرية وتطرح للجمهور بأسعار التكلفة دون مغالاة فى الأسعار كما فى الأسواق الأخرى.

واكد راشد ان المحافظة تولى أهتمامًا شديدًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما لها من أهمية كبيرة فى دعم الأقتصاد والتنمية وتوفير فرص عمل للشباب.

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ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتقديم أوجه الدعم اللازمة للأسر المنتجة للترويج لمنتجاتهم من خلال تنظيم المعارض المحلية اضافة الى تشجيع المشرعات الصغيرة والوقوف بجانب القائمين عليها وإزالة اى معوقات تواجههم.

وقال اللواء ياسر سامى رئيس حى جنوب الجيزة ان المعرض تم اقامته على مدار اليوم وشهد أقبالًا كبيرًا من قبل الجمهور نظرًا لجودة المنتجات المعروضة وأسعارها الجيده مشيرًا انه لم يتم تحميل المشاركين فى عرض المنتجات أى أعباء مالية وتنوعت المعروضات ما بين منتجات غذائية وملابس ومنسوجات واكسسوارات.

ويذكر ان محافظ الجيزة قد تفقد أول أمس أحد المشروعات المتوسطة التابعة لجهاز تنمية المشروعات وهو مصنع لتقطير العطور بالبدرشين يقوم بتصدير منتجاتة من الزيوت العطرية الى الخارج.