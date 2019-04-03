أخبار مصر | "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة حول عدم تطبيق أحكام قانون تنظيم حقوق ذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة حول عدم تطبيق أحكام قانون تنظيم حقوق ذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن عدم تفعيل وتطبيق أحكام قانون تنظيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وقال "فؤاد"، فى نص طلب الإحاطة أن شكاوي المواطنين تكررت بسبب تأخر تطبيق وتفعيل أحكام قانون تنظيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 2733 بتاريخ 23 ديسمبر 2018، مُضيفا أن المواعيد القانونية المنصوص عليها بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون فى مادته الخامسة على " أن يتم العمل باللائحة التنفيذية بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية" أي بتاريخ 23 مارس 2019.

وأكد النائب البرلماني، علي أن الجهات المعنية لم تقم بتطبيق القانون وتنفيذ الإلتزامات الواردة بالقانون، موضحًا أنه حتي الآن لم يبدأ تلقي طلبات إصدار بطاقات ونماذج التعريف بالشخص المعاق، ولم تصل الخطابات إلى أي من الجمارك أو التأمينات أو مديريات الشؤون الإجتماعية للبدء بتفعيل القانون وآليات تطبيقه، مُطالبًا بضرورة مناقشة أسباب تأخر تطبيق القانون، مشيرًا إلي أنه سابقًا تمثلت في اللائحة التنفيذية، بينما الآن عدم صدور التعليمات والكتب الدورية المعنية بتطبيق القانون للجهات الإدارية المختصة والمعنية بتطبيقه.