أخبار مصر | وزير التعليم يوضح موقف الطالب الناجح في الاختبار الأول لأولى ثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يوضح موقف الطالب الناجح في الاختبار الأول لأولى ثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات الصف الأول الثانوي هذا العام لا يوجد به "ملحق".

وأشار فى تصريحات صحفية له على جروب "تمرد معلمى مصر"، أنه يوجد امتحانين فى نهاية التيرم وهذا كل ما فى الأمر، قائًلا: "اذا حصل الطالب على درجات نجاح ليس بالضرورة أن يخوض الثانى".

وأضاف الوزير خلال تصريحاته: "المواعيد مزدحمة بسنوات نقل وثانوية عامة وإجازات وكأس الأمم ورمضان وبالتالي نبذل ما نستطيع وعلينا جميعا تفهم صعوبة الجدولة في ظل كل هذه الظروف".

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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تأجيل امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي إلى ما بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وقالت الوزارة إن قطاع التعليم لم يضع جدول الامتحانات حتى الآن، حتى يتم الحديث عن تأجيلها، مطالبة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره وعدم الترويج لبعض الشائعات التي قد تحدث حالة من البلبلة لدى أبنائنا الطلاب.

وأوضحت الوزارة، أنه في حالة اتخاذ قرارات أو إجراءات جديدة سيتم إعلانها بمنتهي الشفافية وفِي الوقت المناسب.