أخبار مصر | أمين "مستقبل وطن": التعديلات الدستورية هدفها استكمال بناء الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "مستقبل وطن": التعديلات الدستورية هدفها استكمال بناء الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المستشار عصام هلال، أمين تنظيم بحزب مستقبل وطن، بجلسات الحوار المجتمعي التي تمت في البرلمان عن التعديلات الدستورية، مُؤكدًا أن هناك إجماع بأهمية التعديلات المُقترحة والتي تهدف في الأساس؛ لاستكمال بناء الدولة المصرية.

وقال هلال، إن جلسات الحوار المجتمعي عن التعديلات الدستورية كان فيها استماع لكل الآراء بحرية، مُضيفًا أن هناك العديد من الدول التي عدلت دستورها غير مصر والتي لها باع كبير في الديمقراطية مثل فرنسا وألمانيا وأمريكا، مُشيرًا إلى أنه من المعلوم للجميع الظروف المرتبكة التي تمت فيها صياغة دستور 2014 تتعرض لضغوط خارجيه بسبب الأحداث المُتواترة بمنطقة الشرق الأوسط والفوضى الخلاقة التي كانت تتبناها بعض القوى العالمية.

وتابع أمين تنظيم بحزب مستقبل وطن:"كان هدف المشرعين في دستور 2014 تحصين الدولة من خطر تلك الأحداث فجاءت مواد الدستور مفيدة ومتحفزة إلى حين استقرار مؤسسات الدولة كما ينبغي وهو ما حدث خلال الفترة الحالية".

وكان رئيس حزب مستقبل وطن، أعلن خلال جلسات الحوار المُجتمعي التي نظمتها اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، عن تأييد الحزب للتعديلات الدستورية الجديدة المُقترحة.

وقال رئيس الحزب، إن الحزب ليس لديه أي تعليق فيما يخص مشروع التعديلات الدستورية المقدمة بل يدعمها بشكل كامل شكلًا وموضوعا، مُشيدًا بحرص مجلس النواب على الاستماع إلي كافة القوي السياسية وقادة الأحزاب حول مشروع التعديلات الدستورية المقترحة علي دستور 2014.