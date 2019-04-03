أخبار مصر | مصرع وإصابة 7.. تفاصيل جديدة في انفجار الزاوية الحمراء الناتج عن تسريب الغاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع وإصابة 7.. تفاصيل جديدة في انفجار الزاوية الحمراء الناتج عن تسريب الغاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا بوقوع انفجار بالعقار رقم 41 شارع محمود عبد السلام بحي الزاوية الحمراء، نتيجة تسرب الغاز مما أسفر عن حالة وفاة وإصابة 6 أشخاص تم نقلهم لمستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج اللازم.

وأشار هشام عبد الحميد رئيس حي الزاوية الحمراء، أن الانفجار أسفر عن تصدع العقار رقم 41 وسقوط حوائط من الداخل في أول ثلاثة أدوار، حيث أنه مكون من أرضي مسجد وأربعة أدوار متكررة، وكذلك تصدع العقار رقم 43 المجاور له وهو مكون من أرضي و3 أدوار متكررة.

وأضاف رئيس الحي أنه تم إخلاء العقارين من السكان دون المنقولات.

وأصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته لرئيس الحي بسرعة عمل الصلبات والتحفظات اللازمة لتأمين المارة والعقارات المجاورة مع التنسيق مع مديريتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة؛ لتوفير إيواء عاجل للسكان وعددهم 12 أسرة.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثير الانفجار على العقارات المجاورة، كما طالب بضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الانفجار فور انتهاء النيابة من المعاينة.