شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: متبقي امتحانان لطلاب الثانوية التراكمية بنهاية الترم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك امتحانين لطلاب الصف الأول الثانوي بالنظام التراكمي الجديد في نهاية الترم الحالي وهذا كل ما في الأمر.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات له عبر جروب «أدعم طارق شوقي» عبر تطبيق «واتس آب»: «إذا حصل الطالب على درجات نجاح بالامتحان الأول ليس ضروريا أن يخوض الثاني»، مشيرا إلى أن «المواعيد مزدحمة بسنوات نقل وثانوية عامة وإجازات وكأس الأمم الأفريقية وشهر رمضان المبارك».

وأكد أن «الوزارة تبذل ما تستطيع وعلينا جميعا تفهم صعوبة الجدولة في ظل كل هذه الظروف».