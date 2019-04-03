الأمين العام للأمم المتحدة يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

غادر أنطونيو جوتريتش، الأمين العام للأمم المتحدة، مطار القاهرة الدولي، الأربعاء؛ بعد زيارة للبلاد استغرقت يومين استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعقد جلسة مباحثات حول القضايا ذات الاهتمام المشتركة وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

والتقى الأمين العام للأمم المتحدة، أيضًا مع سامح شكري، وزير الخارجية.

وأوضح شكري، أنه جرت مناقشة جهود الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا سوريا وليبيا واليمن وعلى رأسها القضية الفلسطينية وجهود التوصل إلى حل دائم لها على أساس مقررات الشرعية الدولية وحل الدولتين، كما تم استعراض جهود مكافحة الإرهاب والعمل من خلال الآليات الخاصة بالأمم المتحدة.

ثمّن "جوتيريش" زيارته إلى القاهرة، معربًا عن تقديره للدور المهم الذي تضطلع به مصر على الساحتين العربية والأفريقية.​