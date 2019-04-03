الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 مكرر (أ) الصادر في الأول من أبريل 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 822 لسنة 2019، في شأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.

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